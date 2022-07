Santarém oferta oficina geradora de renda para mulheres do Cras Santana

Uma oficina geradora de renda foi realizada na sexta-feira, 08, e teve como foco o baixo custo dos materiais utilizados para que as mulheres participantes do grupo Rosa do Centro de Referência de Assistência Social – Cras Santana pudessem aprender a produzir sousplast.

Para a produção, foram utilizados materiais recicláveis como papelão, tecido e cola.

Estiveram presentes doze usuárias que são participantes do Grupo das Rosas há aproximadamente 10 anos.



“Foi mais uma atividade geradora de renda muito produtiva. Todas disseram o quanto foi gratificante participar dessa oficina, principalmente, por ser utilizado material reciclável que iria pro lixo,” observou Alcivane Caldeira, coordenadora do Cras Santana.

Andria Lima, 49 anos, usuária do CRAS há mais de 10 anos, foi uma das participantes da oficina. Ela falou que “as oficinas têm me proporcionado bastante ajuda. Ao vir pra cá, eu aprendo, repasso para minhas famílias, aos poucos também faço, dou de presente, já vendi algumas coisas. Então, pra mim foi um ótima oportunidade,” disse Andria.



“Proporcionar esse momento é fundamental para que as famílias sejam capacitadas através das oficinas, utilizando diversos tipos de materiais, principalmente, os recicláveis. Nosso maior propósito é empoderar as famílias para que melhorem sua condição vida,” observou Sandra Santana, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.



