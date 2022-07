Santarém participa de elaboração de diagnóstico de Enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), participou, na quinta-feira, 30, no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam), de reunião para tratar sobre o diagnóstico situacional com foco na violência contra crianças e adolescentes, que dará base para investimento do Programa ‘Na mão certa’. De acordo com Aline Riba, consultora da Childhood Brasil, esse é o último passo do diagnóstico da situação de violência.



“Já fizemos entrevistas com profissionais da educação, saúde, assistência, polícias, Conselho Tutelar, diversos profissionais, e nós fizemos esse grupo focal para fechar algumas avaliações sobre o município e o sistema de garantia de direitos, então conseguimos finalizar esse entendimento sobre a rede toda, colhemos dados gerais do município, dados fontes oficiais como o DataSus, IBGE, dados primários que os próprios profissionais enviaram pra gente. Vamos marcar uma reunião virtual com os profissionais para validar esse diagnóstico e publicar oficialmente esse diagnóstico da rede de proteção de Santarém”, explicou Aline.



O projeto será financiado pela Cargill. “Nós vamos indicar alguns pontos que precisam ser avançados, a partir disso, a Cargill poderá investir especificamente nesses pontos, que a gente identifica como necessários para conseguir que o Sistema de Garantia de Direitos seja aprimorado no município então a gente apresenta para Cargill, pro município validar”, completou Aline.



O Programa em questão, também tem o objetivo de promover uma ampla união de esforços para acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

“É muito importante Santarém ser partícipe do referido projeto, principalmente no processo de colaboração quanto os instrumentos de planejamento, estratégias e ações efetivas que já estamos desenvolvendo em nosso município, que dispõem de uma rede de defesa e proteção completa e fortalecida, para juntos enfrentarmos diariamente essa grave violação de direitos”, observou Sandra Santana, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.



Imagem: Ascom/PMS