Santarém promove a hashtag “Sua atitude salva” alusiva ao Agosto Lilás

A prefeitura de Santarém em com junto com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e a rede de defesa a proteção a mulher iniciam no próximo dia 12 de agosto a Campanha Agosto Lilás com o tema #suaatitudesalva.

A campanha tem como foco sensibilizar ao enfrentamento a violência doméstica e familiar contra a mulher com a realização de ações de procedimentos informativos, educativos e organizativos para a sociedade santarena.

A campanha é nacional e em Santarém ocorre com a atuação do governo municipal através do centro de Referência Especializado de atendimento à Mulher – Maria do Pará em parceria com o Conselho da condição Feminina, Vara da violência Doméstica, Ministério Público, Delegacia da mulher (Deam), ParaPaz e OAB/Subseção Santarém.

A partir do dia 12, uma vasta programação será desenvolvida durante todo o mês corrente. A abertura será as 9h, no Centro de Informação e educação Ambiental (Ciam).

