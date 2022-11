Santarém promove o 1° Seminário de Famílias Acolhedoras do Baixo Amazonas

Foi realizado na sexta-feira, 11, o 1º Seminário de famílias acolhedoras do Baixo Amazonas. Com o tema: ‘Famílias Acolhedoras do Baixo Amazonas: acolhimento familiar um ato de amor – Diálogos em Rede’, o seminário foi promovido pela Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Programa Família Acolhedora e em parceria com o Instituto Fazendo História.

Na ocasião, estiveram presentes representantes dos serviços socioassistencias de Santarém, Óbidos, Rurópolis, Itaituba e Alenquer.

O projeto, financiado pela Porticos, vem sendo executado desde 2020 e objetiva ampliar os serviços de famílias acolhedoras no Norte e Nordeste do país.



Santarém e Marabá são os únicos representantes do Norte a terem apoio do projeto.

“No Brasil existem mais ou menos 30 mil crianças que estão em serviço de acolhimento, mais ou menos 5%, em serviço de família acolhedora e mais ou menos 95%, em serviços de acolhimento institucional, então, por isso, nós temos o objetivo de ampliar o número de serviços de família acolhedora”, disse Tatiana Barile, coordenadora do Programa Formação, do Instituto Fazendo História.



Idia Ferreira Santos, coordenadora da Proteção Social Especial, vinculada ao Família Acolhedora de Óbidos, lembrou que, da região do Baixo Amazonas, Óbidos foi o primeiro município a aderir ao PFA, seguido por Santarém.

“Todo conhecimento ele é bem-vindo, então a gente precisa conhecer as experiências que estão acontecendo em outros lugares, as pesquisas que estão acontecendo para que a gente consiga fazer um bom trabalho”, observou Idia.

Para os representa fez de Rurópolis, essa foi uma boa oportunidade de conhecer novos projetos. “Ficamos felizes com o convite para conhecer melhor sobre o serviço, temos a proposta de implantar no futuro o SAF em nosso município”, contou Kelli Pereira Uchoa, psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Rurópolis.



A coordenadora do SAF Santarém, Adriana Rego, destacou que o objetivo com a realização do Seminário foi alcançado. “O objetivo foi capacitar os profissionais do serviço e os demais profissionais de garantias de direitos de crianças e adolescentes que atuam na modalidade acolhimento familiar, ou que almejam implantar o serviço. Tivemos a presença de municípios que desejam implantar o serviço e também tivemos a oportunidade de estarmos mais capacitados para trabalhar no SAF Santarém”, disse a coordenadora.



“Nós temos o SAF que funciona em Santarém, um serviço que caminha paralelo com o acolhimento institucional (Casa de Acolhimento), essas crianças acolhidas pelo SAF ficam com famílias em suas residências, aguardando os trâmites judiciais. Hoje estamos recebendo essa parceria com o Instituto que desde 2020, vem realizando capacitações remota, e passada a pandemia, a gente está de forma presencial e tivemos a proposta de trazer municípios vizinhos, através do Instituto Fazendo História. É uma forma importante desse serviço funcionar, uma vez que ele substitui o acolhimento institucional, para o acolhimento familiar e é muito importante ter mais esse serviço funcionando na alta complexidade da assistência social”, ressaltou Celsa Brito, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Imagens: Ascom/PMS

Por Roberto Barbosa