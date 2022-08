Santarém promove três grande festas entre elas o 20º Festival da Farinha de Tapioca

A Prefeitura de Santarém, vai realizar o 20º Festival da Farinha de Tapioca, os 62 anos da Boa Esperança, e a 8ª Festa da Integração Gaúcha, serão três grandes festas, que ocorrerão nos dias 27 e 28 de agosto.

A iniciativa é por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), em parceria com a Associação de Moradores do Distrito de Boa Esperança (AMDBE). O objetivo das festas é valorizar as produções culturais existentes na comunidade, com foco em preservar e levar ao conhecimento da população a contribuição que os eventos acrescentam no desenvolvimento cultural e socioeconômico de Santarém e região oeste do Pará.

Além de a festividade reunir os moradores da região, visitantes, turistas, autoridades e personalidades do mundo politico e cultural para resgatar a história, a cultura, os costumes e um pouco do que ficou perdido com o tempo.

Programação

Dia 27 de agosto (sábado)

Local: Comunidade de Boa Esperança

18h – Carreata

18h – Vendas de produtos derivados da tapioca: bolos; pudins; sorvetes; mingaus; entre outros.

18h às 21h – Centro de informação ao turista e pesquisa estatística

19h – Cerimônia de abertura

19h30 – Apresentação artística como Dança da tapioca e convidados

22h – Forró Du Cheffe

01h – Show Wanderley Andrade

Dia 28 de agosto (domingo)

Local: Comunidade de Boa Esperança

9h – Venda de produtos derivados da tapioca

12h – Churrasco e comidas típicas gaúchas

12h às 16h – Centro de Informação ao turista e pesquisa estatística

14h – Corrida de Poc Poc

17h – Shows artísticos

Foto: Reprodução Internet Ilustração mercadolivre