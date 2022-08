Santarém realiza ação para identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Com o objetivo de orientar e fiscalizar bares e restaurantes quanto a presença de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no período noturno, a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), via Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti) e Serviço Especializado de Abordagem Social realizou a ação nos dias 3 e 5 de agosto na Orla da Cidade e proximidades

De acordo com a Rede de Defesa e proteção de Crianças e Adolescentes de Santarém vêm registando um alto índice de menores de idade trabalhando a noite com vendas em bares e restaurantes. Essa pratica é considerada como trabalho infantil e expõem a criança a situações de riscos e até mesmo degradantes. As ações buscam abolir esta prática para garantir a segurança e os direitos de crianças e adolescentes.

A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 7°, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

No primeiro dia, a equipe realizou orientação para proprietários e gerentes de estabelecimentos e fixou cartazes em bares e restaurantes com divulgação de informações sobre crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.

Já no segundo dia, a equipe realizou abordagem nos estabelecimentos onde foram identificadas crianças que estavam acompanhadas dos pais durante atividade laboral. Para estes casos, foram realizadas orientações aos responsáveis e também acompanhamento.

O que é considerado como trabalho infantil?

A Legislação Brasileira configura como trabalho infantil aquele realizado por crianças ou adolescentes com idade inferior a dezesseis anos, a não ser na condição de aprendiz, quando a idade mínima permitida passa a ser de quatorze anos, observado o respeito á condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Além da exploração de crianças e adolescentes com menos de 14 anos sob qualquer condição, também é considerado trabalhado infantil, a utilização de adolescentes dos dezesseis aos dezoito em atividades noturnas ( das 22h ás 5h), em condições insalubres, perigosas e degradantes.

Denuncie

Ao presenciar alguma situação de trabalho infantil denuncie nos canais:

Disque 100. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer telefone, fixo ou móvel.

Conselho Tutelar 1 (93) 99138-3143

Conselho Tutelar 2 (93) 99123-4044

Conselho Tutelar 3 (93) 99228-7982

Foto: Agência Santarém