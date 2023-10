Santarém realiza hoje o I Campeonato Santareno de Patinação de Velocidade

Neste sábado, 28, às 18h, o ponto de encontro dos amantes do esporte será na Pista de Patinação da Avenida Anysio Chaves para o 1º Campeonato Santareno de Patinação de Velocidade, nas categorias Júnior I (13 a 15 anos de idade) e II (15 a 18 anos de idade), Iniciantes Speed (acima de 18 anos de idade) e Master (acima de 18 anos até 29 anos, para patinadores intermediários e avançados) . O evento é promovido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).



O campeonato terá duas etapas: o circuito classificatório e o circuito final.



Como modo classificatório e eliminatório, o atleta deverá percorrer o trajeto de duas voltas contínuas e completas na pista. Para melhor acompanhamento e avaliação dos jurados serão sorteadas duplas ou trios de atletas da mesma categoria para formar baterias. Será classificado para o circuito final o atleta que chegar em primeiro lugar e não sofrer penalidades observadas no regulamento. Os demais serão eliminados.



No circuito final, será disputada a distância equivalente a quatro voltas contínuas e completas na pista. Poderá ser disputada em grupo de três ou quatro atletas para definir o primeiro, segundo e terceiro colocados.



Todas as quatro categorias cumprirão as duas etapas para se chegar ao vencedor. A quantidade de participantes inscritos será limitada a nove por categoria. Deste modo, cada categoria terá até três eliminatórias.

PREMIAÇÃO

A premiação de todos os vencedores ocorrerá após as finais de todas as categorias, com possibilidade de premiação também para atleta destaque da competição.

A descrição das modalidades, orientações e regras da competição constarão no regulamento do campeonato que será disponibilizado a todos os inscritos.

A avaliação dos jurados será embasada nos critérios descritos no regulamento.

O titular da Semjel, Tadeu Cunha, ressalta o pioneirismo da Prefeitura ao contribuir para popularizar este esporte.



“Nosso prefeito Nélio Aguiar sempre foi um entusiasta da ideia em popularizarmos a patinação, entre as crianças, jovens e adultos. Assim como o skatismo, a patinação é um esporte em ascensão e sua prática frequente proporciona um novo estilo de vida, promovendo a saúde, através da atividade física”, argumenta o secretário.

Imagem: Agência Santarém