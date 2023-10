Santarém recebe temporada 2023/2024 de navios de cruzeiros a partir do dia 18 de outubro

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo- Semtur, esclarece que a seca que assola a região não impedirá o fundeio de navios de cruzeiros internacionais na temporada que se aproxima. Estão sendo esperados cerca de 28 navios transatlânticos, sendo 9 em Alter do Chão. Os empreendedores de turismo estão preparados para receber e atender a todos os turistas que chegarem a nossa cidade.

O primeiro navio da temporada está previsto para chegar no dia 18/10 e será fundeado perto do Porto da Companhia Docas do Pará (CDP) e toda a operação será feito na CDP, não havendo assim problema algum com a estiagem que atinge regiões ribeirinhas de Santarém. Todo o suporte está sendo planejado e executado para a recepção desses turistas, sem dano algum a sua viagem.

O Centro de Atendimento ao Turista- CAT de Alter do Chão passou por uma revitalização de pintura, troca de lâmpadas, troca de madeira da passarela e a colocação de balsas flutuantes para melhor atender os turistas que queiram desembarcar no CAT. Os navios ficaram fundeados longe da margem, por isso a estiagem não prejudicará a chegada deles, vindo para a vila em embarcações pequenas, assim mesmo acontece no Porto da Companhia Docas do Pará em Santarém.

O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, vê Santarém como um dos principais indutores de turismo do estado do Pará com potencial gigantesco em diversas áreas, falando especificamente de navios de transatlânticos, Santarém é a principal referência dentro do estado, somos o município que recebe mais navios internacionais de turistas na região norte. “Dessa forma, o nosso planejamento está pronto para receber a temporada 2023/2024 que já começa na próxima semana sem nenhum problema ou contratempo. Estamos preparados para receber os 28 navios internacionais de cruzeiros em Santarém e Alter do Chão,” finalizou Cardoso.

ECONOMIA FORTALECIDA

A temporada 2023/2024 de cruzeiros internacionais irá injetar uma receita de aproximadamente R$ 22.964.700,00 reais com a chegada de 33 mil turista que irão visitar Santarém e Alter do Chão. Nosso município deverá receber 28 navios de transatlânticos internacionais na temporada que vai de outubro de 2023 a março de 2024.

Imagens: Agência Santarém