Santarém recebe visita técnica do município de Barcarena para parcerias

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Semdec), através da secretária Núbia Tavares, juntamente com os Agente de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Santarém, Rose Fonseca, Vilberto Silva e Vanderlina Maia, recebeu, ontem de manhã, a visita do Secretário de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do município de Barcarena. Na oportunidade, foram elencados projetos de desenvolvimento no município de Santarém, destacado o setor de Turismo e a metodologia do Grupo Gestão Integrada (GGI).



O Secretário Marco Mendes exaltou a importância das integrações entre os munícios de Barcarena e Santarém, tendo em vista que as duas Cidades ganharam o prêmio de Prefeito Empreendedor 2022.

“Não poderia deixar de visitar a Semdec e trazer alguns projetos de integração referente a Amazônia. É muito importante aprender um pouco mais sobre Desenvolvimento Econômico, já que fomos agraciados com o prêmio de Prefeito Empreendedor e nós temos aqui a satisfação de aprender com vocês e ganhar a experiencia no que vocês estão fazendo. Aqui nasce uma parceria muito importante para a economia do Pará”, disse.



Nubia Tavares destacou a importância da reunião e a participação dos Agentes de Desenvolvimento.

“Ficamos lisonjeados com a visita do Secretário de Barcarena, que é decorrente do prêmio Prefeito Empreendedor. Essa troca de experiências e informações entre municípios concernentes às boas práticas desenvolvidas pela gestão municipal são sempre importantes. Temos muito para contribuir e também estamos sempre em busca de trazer melhorias para o nosso município, sobretudo na área de Empreededorismo e Desenvolvimento”, disse a Gestora da Semdec.



Imagem: Ascom/PMS