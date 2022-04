Santarém reforça sinalização em frente às escolas da cidade

Para aumentar a segurança dos alunos, pais e condutores, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Trânsito – SMT, reforçou nesta semana a sinalização viária em frente às escolas Frei Juvenal, no bairro Nova Vitória e Hilda Mota, no Santíssimo. Além das faixas de pedestres, também foram colocadas placas de regulamentação e advertência, bem como redutores de velocidade nas proximidades das escolas, garantindo a completa sinalização horizontal e vertical.

Para o gestor da pasta, secretário Paulo Jesus, o reforço da sinalização é o primeiro passo para uma travessia segura, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. “Esse é um trabalho que visa à segurança de todos os usuários das vias em frente às escolas, pois o aluno ao perceber a organização e o controle do fluxo de veículos sentirá mais segurança no trânsito”, garante o secretário.



A sinalização auxilia no processo de disciplina dos condutores, identificando os locais de estacionamento, embarque e desembarque, além de orientar a forma correta de utilizar a faixa. Essas medidas reduzem os riscos de atropelamentos envolvendo crianças e adolescentes em cruzamentos, principalmente na travessia, e conscientiza motoristas sobre a necessidade de reduzir a velocidade e assegurar o direito dos pedestres de realizar travessia segura na faixa.

Imagem: Ascom/PMS