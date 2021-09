Santarém registra nove casos suspeitos de doença de Haff

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou na tarde da terça-feira (28), que está investigando mais três casos suspeitos da síndrome de Haff, conhecida como doença da ‘urina preta’, em Santarém, no oeste do Pará.

A informação consta em uma nota divulgada pela pasta atualizando o número de casos suspeitos da doença no estado. Agora são 16 casos investigados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

Santarém tem 9 casos, segundo o Hospital Municipal, enquanto que Belém registrou dois casos suspeitos. Os outros são em Juruti (3), Trairão (1), Almeirim (1). Um caso em Castanhal foi descartado.

A Sespa ressalta que outro caso que havia sido notificado em Belém, na semana passada, foi descartado, pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) após amostra ter dado positiva para leptospirose.

Em relação aos resultados dos exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos encaminhados para o laboratório de referência, ainda não há ainda previsão de quando serão divulgados.

A pasta ressalta ainda que, até o momento, nenhum caso foi confirmado.

Em Santarém, uma mulher de 60 anos foi internada na segunda-feira, mas já recebeu alta.

Nesta terça-feira(28), dois homens, um de 24 e outro de 36 anos, foram internados no Hospital Municipal com supeita da doenla da urina preta. Os dois passaram por exames e vão ficar em observação.

Fonte: O Estado Net