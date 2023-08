Santarém sedia encontro da ONU para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal

Está confirmado para esta quarta-feira, 02, a partir das 17h30, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, o evento ONU e Amazônia: parceria para o desenvolvimento sustentável, organizado conjuntamente pelo Sistema ONU no Brasil e o Governo do Estado do Pará, em nome do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira, presidido, neste momento, pelo Executivo Estadual. O encontro reúne autoridades nacionais e internacionais que vão discutir projetos, a partir do lançamento nacional do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.

O Fundo Multi-doadores das Nações Unidas para o desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é resultado da parceria entre a ONU e o Consórcio da Amazônia Legal, firmada no começo de 2021. Com lançamento das operações previsto para este ano, o Fundo vai financiar propostas de promoção para o desenvolvimento humano e econômico da região Amazônica, em harmonia com os ecossistemas naturais.

O mecanismo vai beneficiar os grupos populacionais mais vulneráveis da região com ações de geração de alternativas econômicas sustentáveis, de proteção de seus meios e modos de vida e de garantia de sua segurança física, sanitária, energética, climática e alimentar.

O evento contará com a presença de Amina J. Mohammed, Vice-Secretária Geral da Organização das Nações Unidas, além de representantes do Governo Federal, dos estados amazônicos, do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, de órgãos diplomáticos, de organismos internacionais e do setor privado, com o objetivo de discutir os esforços conjuntos para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia em benefício de aproximadamente 29 milhões de pessoas que vivem na região.

PROGRAMAÇÃO

Início – 17h30

Bloco 1: Da Amazônia para o Mundo – bloco no qual se transmitirá uma visão política sobre a importância de ampliar a compreensão global sobre a Amazônia – incluindo o olhar das Nações Unidas.

Boas-Vindas e palavras de abertura: Helder Barbalho, governador do estado do Pará

Convidada de honra: Amina J. Mohammed, Vice-Secretária-Geral da Organização das Nações Unidas

Representante do Governo Federal: Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional

Bloco 2: Do Mundo para a Amazônia – bloco sobre o mecanismo programático-financeiro que permitirá que o interesse mundial sobre a temática da Amazônia se materialize em parcerias concretas para beneficiar os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade da região, com ações de geração de alternativas econômicas sustentáveis, de proteção de seus meios e modos de vida e de garantia de sua segurança física, sanitária, energética, climática e alimentar.

Fala pelos Povos da Amazônia Legal Brasileira: Puyr Tembé, secretária dos Povos Indígenas do estado do Pará

Apresentação do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, parceria entre o Sistema das Nações Unidas, Governo Federal e Governos Estaduais/Consórcio Interestadual da região

Silvia Rucks – coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil

Carlos Márcio Cozendey – Embaixador, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores

Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas

Cerimônia de adesão ao Fundo das agências, fundos e programas das Nações Unidas

Encerramento – Helder Barbalho, governador do estado do Pará

Imagem: Agência Santarém