Santarém sediará em setembro o XIV Festival de Bandas e Fanfarras

Visando integrar a juventude e a sociedade em geral e incentivar à prática musical nas escolas de ensino básico e demais espaços, buscando o desenvolvimento artístico cultural dos seus respectivos alunos, a Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias de Educação (Semed) e da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), e a Escola de Artes Emir Hermes Bemerguy, realizam nos dias 8 e 9 de setembro o XIV Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém.

A programação será realizada na Avenida Tapajós (orla da cidade), no perímetro entre a Praça da Matriz e Terminal Fluvial Turístico (TFT), com início a partir das 19h.

As inscrições serão realizadas no período de 07 a 11 de agosto de 2023 na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), localizada na Av. Anysio Chaves, S/N – Praça de Eventos, das 08h às 13h.

Poderão participar do Festival todas as instituições – escolas de ensino básico públicas ou privadas, instituições sociais tais como associações, conselhos, CRAS e afins – que se enquadrem nas categorias técnicas do presente regulamento, sendo elas: Banda de Percussão, Fanfarra Simples; Banda Musical, podendo ser, inclusive, oriundas de outros municípios.

De acordo com Monique Paixão, da coordenação geral, está quase tudo pronto para o evento.

“Após 3 anos sem realizar o festival de bandas devido a pandemia, a Prefeitura de Santarém, através da secretaria de Educação, já está com quase tudo pronto para a realização do XIV Festival de Bandas e Fanfarras. Serão duas noites de competição, que este ano retorna para a orla da cidade devido a reforma do estádio. Toda a equipe está empenhada para que esse retorno seja em grande estilo. A coordenação do festival está muito feliz em poder retornar com evento que tem como um dos seus objetivos o fomento da arte nas instituições de ensino”, declarou Monique.

Monique fez um alerta aos regentes, coordenadores e gestores para os mesmos atentarem ao prazo de inscrição e entrega de documentação.

Conforme a coordenação, o dia 8 ficou para as apresentações de bandas fanfarras simples, conforme sorteio. Já no dia 9 será para as bandas musicais

A apuração ocorrerá no dia 10 de setembro de 2023 com a somatória das notas e homologação do resultado.

PREMIAÇÃO

A premiação será entregue após a apuração dos resultados. Serão premiadas as três primeiras Bandas ou Fanfarras classificadas em cada categoria. Todas as informações sobre o evento podem ser acessadas no link abaixo, incluindo a ficha de inscrição.

Imagem: Agência Santarém