Santarém suspende vacinação de 1ª dose contra Covid-19 na área urbana, nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou nesta manhã (16), que não haverá vacinação para primeira dose contra a Covid-19 nos pontos de vacinação na zona urbana de Santarém, no oeste do Pará. O motivo? a falta do imunizante para a aplicação das doses.

Segundo a pasta, a vacinação ocorrerá, em primeira dose, apenas no ponto da comunidade do Jacamim, na região da Curuá-Una, e no sábado (17), na vila de Alter do Chão.

A Semsa está aguardando a chegada de mais vacina prevista para este fim de semana para retomar o calendário de vacinação.

Até o momento, já foram aplicadas 123.924 doses no município de Santarém, sendo 91.085 com a primeira dose e 32.839 com a segunda dose.

Na madrugada desta sexta-feira, o Pará recebeu mais 162.500 doses da vacina Astrazeneca/Fio Cruz para a primeira dose, segundo informou o governador do Estado, Helder Barbalho, em suas redes sociais.

A distribuição ocorrerá ainda hoje para os 144 municípios paraenses, inclusive Santarém. O governador afirmou que o objetivo é garantir a vacinação de pessoas com 30 anos para mais.

O Pará já recebeu 4.849.740 de doses de vacina do Ministério da Saúde. Foram 2.774.200 da vacina Astrazeneca/Fio Cruz;1.408.240 Coronavac/Butatan;532.350 da Pfizer; e 134.950 da Janssen.

Até o momento foram enviadas aos municípios 4.589.100 de doses desde o início da campanha de vacinação no Pará.

