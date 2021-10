Santarém terá dois dias com pontos facultados: sexta (29) e segunda-feira (1)

Já estão publicadas no Diário Oficial dos Municípios (DOM), portarias assinadas pelo prefeito de Santarém, no oeste do Pará, Nélio Aguiar, facultando os próximos dias 29 (sexta-feira) e 1º de novembro (segunda-feira).

Conforme os decretos municipais, o primeiro ponto facultativo ocorrerá após o feriado municipal do dia 28, Dia do Servidor. Já o ponto facultativo da próxima segunda-feira é pela véspera do feriado do Dia de Finados, 02 de novembro.

A Secretaria Municipal de Administração e Governo (Semag), o ponto facultativo será para as repartições públicas municipais da administração pública direta e indireta do Poder Executivo.

A portaria estabelece ainda que serão mantidos os serviços de mercados, feiras, limpeza pública, pronto socorro municipal, Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA 24h), centros de saúde 24 horas, fiscalização de trânsito, serviços portuários e demais atividades consideradas essenciais.

Fonte: O Estado Net