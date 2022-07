Santarém vai ganhar primeira pista para patinação

A prefeitura de Santarém publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado o edital de licitação para selecionar a empresa que vai construir a primeira pista de patins na zona urbana do município, com dimensões de 120 metros de comprimento por 20 metros de largura, se tornando assim a maior pista desse esporte no Estado do Pará. A abertura das propostas será no dia 14 de julho. O local escolhido para a pista, foi a Av. Dr. Anysio Chaves, entre Tv. Papoula e Av. Bugaville, no bairro Aeroporto Velho.

A construção consiste inicialmente com a execução de movimentação de solo, com escavação e aterro, na execução de 2 blocos. Plataformas, rampas angulares e inclinadas, sendo executado toda sua estrutura com pilares e vigas para contenção e amarração, com todo acabamento do piso em concreto polido.

O projeto foi feito atendendo uma demanda da categoria esportista de Patinação que através do grupo “Extreme” atuou em conjunto em toda a fase de criação da pista de patinação. Desta forma, o Prefeito Nélio Aguiar, autorizou a construção e foi em busca de recursos, conseguindo parte da verba para a construção.

“Essa pista além de trazer mais segurança para os praticantes da modalidade, vai melhorar a questão paisagística do entorno. Teremos a honra de entregar no nosso governo mais duas pistas importantes para o esporte, uma é a de skate que já está sendo construída, e a outra será essa de Patins que era um desejo antigo dos grupos que praticam a modalidade aqui em Santarém, e com isso atrair competidores de outros lugares para nossa cidade” afirmou o Prefeito Nélio Aguiar.

Para execução do fechamento será feito uma mureta com 20 cm de altura para base de um guarda-corpo em alumínio que contornara todo o projeto.

O investimento na obra será de R$ 763.285,82.

Fonte: O Estado Net