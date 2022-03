Santo Antônio do Tauá e São Caetano de Odivelas recebem ambulâncias

Viaturas foram entregues pelo governador Helder Barbalho nesta sexta-feira para contribuir com o atendimento da população

O governador Helder Barbalho esteve, nesta sexta-feira (18), em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do paraense, para a entrega de ambulâncias para o atendimento de saúde da população. Além de um veículo para Santo Antônio do Tauá, o governador também destinou outro para o município de São Caetano de Odivelas, na mesma região.

Os prefeitos das cidades comemoraram a chegada das duas ambulâncias. Evandro Corrêa, prefeito de Santo Antônio do Tauá salientou a prontidão do governo do Estado em atender as demandas do município.

“Não tem três semanas que sentei com o governador Helder sobre a necessidade de Santo Antônio ter um novo veículo para auxiliar na saúde da população, fico feliz em ter o pedido atendido tão brevemente”, afirmou o prefeito, Evandro Corrêa.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. ParáA prefeita de São Caetano de Odivelas, Leila Felipa, também estava grata pela ação do governo estadual. “A ambulância nos ajudará muito com o transporte de doentes e quem mora aqui sabe o quanto vai facilitar a vida do nosso povo”.

“Fico feliz de ver tantos benefícios chegando aqui para Santo Antônio do Tauá e São Caetano de Odivelas, sabemos que a saúde é prioridade de todos os municípios do nosso Estado. É importante ver o desenvolvimento do atendimento ao nosso povo. É trabalhar para ver cada cidade crescendo e recebendo as melhorias do governo do Pará”, disse o governador.

*Texto de Edilson Teixeira (Ascom / Sespa)Por Roberta Vilanova (SESPA)