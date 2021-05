Santos analisa retorno de Ganso, em baixa no Fluminense

O Santos está analisando o retorno de Ganso, do Fluminense, para reforçar o meio-campo nesta temporada. Um dos motivos para o Peixe pensar na possibilidade de trazer o ex-santista, hoje aos 31 anos, seria a perspectivas de facilidade numa negociação com o clube carioca. A diretoria conta com a vontade do jogador de retornar para o clube em que já fez história ao lado de Neymar, incluindo o título da Libertadores de 2011.

O meia não vive seu melhor momento no Rio de Janeiro. Atualmente ele é terceira opção para o técnico Roger Machado, atrás de Cazares e Nenê. Se fosse para jogar mais recuado, não seria diferente na disputa com Martinelli, jovem que se firmou já como destaque do time.

A falta de espaço e o salário alto podem contribuir para uma liberação rápida e mais fácil por parte do finalista do Campeonato Carioca. O Peixe, caso invista, estuda contrato por empréstimo. No trato com Ganso, também avaliaria metas de produtividade.

Outro fator que agrada a direção é o técnico Fernando Diniz já ter trabalhado com o armador, no Fluminense, em 2019. Em 43 jogos com o técnico, o meia marcou cinco gols e chamou a atenção pelo seu desempenho.

Paraense de Ananindeua, Ganso chegou a Santos em 2005, por indicação de outro ídolo alvinegro, Gioavanni. Sete anos depois, ele deixaria o clube de maneira estremecida, para jogar pelo rival São Paulo. Em seus primeiros jogos de volta à Vila Belmiro, teve de conviver até com moedas atiradas em sua direção pelos torcedores.

O meia jogou por quatro anos pelo clube do Morumbi, até se transferir para o Sevilla-ESP. A passagem pelo futebol europeu, no entanto, foi frustrante. Nem mesmo quando jogou por empréstimo pelo Amiens-FRA, conseguiu se firmar. Em 2019, então, voltou ao Brasil para assinar com o Fluminense.

Além de reforços, o Santos tem investido nas renovações contratuais de seu elenco. Nessa semana o clube investiu no lateral Jonnathan, no meia Gabriel Pirani e no atacante Lucas Braga.