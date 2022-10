Santos aposta em Marcos Leonardo diante do lanterna Juventude para se reerguer

A partida poderá servir como redenção a Marcos Leonardo, que assumiu a culpa pela derrota frente ao Atlético-MG, por 2 a 1, na última quarta-feira, e ganhou voto de confiança do técnico Orlando Ribeiro.

Buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro para se distanciar da zona de rebaixamento, o Santos enfrenta o lanterna Juventude nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada. A partida poderá servir como redenção a Marcos Leonardo, que assumiu a culpa pela derrota frente ao Atlético-MG, por 2 a 1, na última quarta-feira, e ganhou voto de confiança do técnico Orlando Ribeiro.

Apesar da derrota ter sido classificada como “o pior jogo da vida” por Marcos Leonardo, o atacante foi às redes na derrota para o Atlético-MG. Nas últimas dez rodadas do Brasileirão que esteve em campo, o centroavante marcou apenas em duas oportunidades. Contra o time mineiro e diante do Ceará. Na ocasião, o Santos também perdeu por 2 a 1.

A importância do atacante no elenco santista, no entanto, é vista como essencial para o técnico Orlando Ribeiro, que bancou a permanência de Marcos Leonardo entre os titulares para o jogo desta segunda-feira.

A vitória diante do lanterna do Brasileirão é vista como obrigação, até para aliviar a pressão dos torcedores em cima do elenco. O time paulista tem 37 pontos e precisa vencer para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Nos últimos seis jogos, foram cinco derrotas, diante de Goiás, Ceará, Palmeiras, Internacional e Atlético-MG, o que mudou o foco para a permanência na elite.

O Juventude, por outro lado, não vence há 11 jogos. A última vitória foi em julho, por 1 a 0, frente ao Ceará. O time gaúcho, que já está virtualmente rebaixado, tem 20 pontos.

Além de tentar reencontrar o caminho das vitórias, o Juventude precisará quebrar um tabu na Vila Belmiro. Como mandante, a equipe santista nunca perdeu para o rival desta segunda-feira. Foram 26 anos desde o primeiro confronto, além de dez jogos, com cinco vitórias e cinco empates.

Marcos Leonardo está confirmado no time titular do Santos, mas Soteldo, que está com uma lesão no bíceps femural da coxa direita, é um desfalque de peso. O jogador pode perder a reta final da temporada.

Além de Soteldo, Orlando Ribeiro não terá Nathan. O lateral-direito está suspenso. Madson seria o substituto imediato, mas está tratando uma fratura no quarto metacarpo da mão direita. Auro deverá jogar. Quem também está vetado pelo Departamento Médico é o zagueiro Maicon, com uma lesão moderada no músculo posterior da coxa.

Apesar de o Santos estar cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, o treinador segue confiante com a possibilidade de colocar o time na Libertadores. “Se matematicamente tivermos chance, vamos sonhar sempre. E vamos em busca disso. Se a matemática dizer que não, aí vamos pensar em outra situação”, falou.

Nos gaúchos, o técnico Lucas Zanella contará com o retorno do goleiro Pegorari, que cumpriu suspensão, e do meia Bruno Nazário, recuperado de um pisão no pé.

As boas notícias continuam. O atacante Ricardo Bueno, que não joga desde agosto, também está à disposição do treinador. No entanto, Lucas Zanella ainda não poderá contar com os zagueiros Rafael Forster e Renato Chaves, o volante Marlon, além do meia-atacante Edinho, todos machucados.

“Fizemos uma intervenção de vídeo para mostrar alguns pontos positivos do time deles. E dentro disso, nós temos que fazer o máximo possível para não tomarmos gols, sabendo que eles têm um time muito rápido e teremos que defender muito bem”, completou o treinador.

Imagem: © Getty