Santos recebe La Calera pela Sul-Americana de olho na ponta do Grupo C

Duelo a partir das 21h30 será transmitido ao vivo na Rádio Nacional

A quinta-feira (18) será decisiva para o Santos na Copa Sul-Americana. O Peixe recebe o Unión La Calera (Chile) às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, no litoral paulista, pela quinta e penúltima rodada do Grupo C, com obrigação de não perder para seguir com chances de avançar às oitavas de final. O duelo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

A #Sudamericana volta ao Alçapão com uma partida essencial pela liderança do grupo! 🏟 pic.twitter.com/ypCSwFBVeG — Santos FC (@SantosFC) May 18, 2022

O Alvinegro Praiano soma sete pontos, um a menos que o La Calera. Como somente o líder da chave passa de fase na Sul-Americana, uma derrota elimina os paulistas mesmo com um jogo a fazer. O empate mantém os santistas vivos, dependendo de um tropeço dos chilenos para o Universidad de Quito (Equador), na última rodada, além da obrigação de vitória sobre o Banfield (Argentina). Se ganhar, a equipe comandada por Fabián Bustos vai para a última rodada na ponta, com dois pontos de vantagem, dependendo só de si para avançar.

O fator-casa pode ajudar o Santos a sair de campo em situação favorável. O Peixe venceu os seis compromissos que teve na Vila Belmiro sob comando de Bustos, com boa média de gols. O Peixe balançou as redes 18 vezes (média de três por partida) e foi vazado apenas seis (um por jogo).

Apesar do técnico utilizar a Sul-Americana para rodar o elenco, escalando força máxima no Campeonato Brasileiro, o caráter decisivo da partida contra o La Calera deve levar Bustos a mandar a campo o que tem de melhor, ou algo próximo disso. O único desfalque certo é o atacante Ângelo (trabalho de reequilíbrio muscular), que esteve presente no empate por 1 a 1 entre as equipes no último dia 28 de abril, no estádio Sausalito, na chilena Viña del Mar.

🇧🇷⚽🇨🇱 O @SantosFC recebe o @ulcsadpoficial e tenta evitar uma classificação antecipada dos chilenos às oitavas da CONMEBOL #Sudamericana. É decisão!



📺 CONMEBOL TV#GrandeConquista pic.twitter.com/37HiuqinjJ — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 18, 2022

Os chilenos devem ir a campo com Ignacio Arce; Pedro Henrique, Christian Vilches e Henry Sanhueza; Matías Fernandez, Gonzalo Castellani, Williams Alarcón, César Perez e Esteban Valencia; Mathías Vidangossy e Sebastián Sáez. Destaques aos zagueiros Vilches (38 anos, ex-Athletico-PR) e Pedro Henrique (brasileiro revelado pelo Internacional e que defendeu o Sport em 2021) e ao atacante Sáez, responsável por três dos cinco gols do La Calera na Sul-Americana até o momento.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Lincoln Chaves – Repórter da EBC – São Paulo