São a partir desses dados que a policia consegue fazer o mapeamento dos lugares que ocorrem os crimes.

Em 2020 de Janeiro a julho foram registradas 18.089 ocorrências de caso de roubos de celular, segundo a secretaria de estado de segurança pública e defesa social (Segup) neste mesmo período no ano de 2021, foram 22.283 casos registrados no estado do Pará.

A Polícia Civil informa a importância da vítima de roubo ou perda do celular, fazer o registro de ocorrência, informando os detalhes necessário para assim o Sistema de Segurança Pública Estadual conseguir planejar estratégias e ações para diminuir e anular ações criminosas.

Para fazer o boletim de ocorrência é preciso ir à Seccional mais próximo do local do crime ou fazer a ocorrência on-line pela Delegacia Digital. O ideal é passar o máximo de informações desde o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho até as características do assaltante.

Foto: canaltech

Jornalista: Marina Moreira