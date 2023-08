São Caetano de Odivelas, 266 anos de história e beleza na região do Salgado

Agosto é o mês do Círio de São Caetano de Odivelas, município localizado na região do Salgado, nordeste do Pará, distante 110 quilômetros de Belém. É também o mês de aniversário de emancipação do município, comemorado em 7 de agosto. Este ano, São Caetano de Odivelas comemora 266 anos de emancipação. É considerado um dos maiores produtores de caranguejo do Estado do Pará, uma das bases de sua sustentação econômica.

O município é famoso pelas manifestações culturais. Mas o charme da cidade está na preservação das características históricas e a religiosidade.

A origem do município de São Caetano de Odivelas começou quando os missionários da Companhia de Jesus chegaram a localidade e iniciaram o trabalho de evangelização na fazenda de São Caetano. Em 1833, a fazenda foi elevada à categoria de Freguesia, e em 1872, com a promulgação da Lei nº 707, de 5 de novembro, foi elevada à categoria de vila. A emancipação como município aconteceu apenas em 1895.

Hoje, o município de São Caetano de Odivelas conta com três distritos: o distrito-sede (São Caetano de Odivelas), Perseverança e Pererú.

São Caetano de Odivelas se tornou uma rota tentadora para quem busca belas e exóticas paisagens e opções de lazer diferentes. A cidade conta também com o tradicional Carnaval de São Caetano, quando ocorre os bois de máscaras, únicos em todo o Brasil.

A pescaria artesanal ou esportiva é um convite para o visitante. Segundo os “piloteiros” da região, o município recebe diversos turistas de fora do estado e até do país atraídos pela atividade.

Conhecido como a Terra do Caranguejo, São Caetano de Odivelas é a sede do Festival do caranguejo, que oferece aos turistas diversas opções de pratos feitos com a carne do crustáceo, seja servido em casquinhas acompanhados de farofa ou estilo “toc-toc”, quando o caranguejo é servido inteiro e a pessoa precisa quebrar a carapaça do animal.

Pertinho de outras cidades na região do Salgado, o acesso às belezas naturais como as praias de oceano e as margens do rio Mojuim é facilitado e confirmam o significado do próprio nome: São Caetano, um topônimo devocional português, ao qual acrescentaram a palavra Odivelas, que significa “Oh! Linda” ou Oh! De Velas”.

Imagens: Divulgação/AID/Alepa