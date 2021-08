São Félix do Xingu recebe insumos para produção de mudas

O IDEFLOR-Bio, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade contribuiu com 10 mil tubetes e insumos para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de São Felix do Xingu(semagri) no Município do Pará destinada a produção de mudas no viveiro Municipal da Região.

A meta é produzir mudas para a implantação do sistema agroflorestais nas propriedades dos produtores inscritos no TS PA-279 . a produção de mudas tem sido criada exclusivamente pelo IDEFLOR-Bio no TS PA-279, em parceria da Eletronorte que faz a doação dos espécimes florestais nativas.

Foto: Agência Pará

Jornalista: Marina Moreira