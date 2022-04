São Félix do Xingu recebe serviços de saúde do TerPaz Itinerante neste sábado (09)

O município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense, será a primeira cidade da região a receber o programa TerPaz Itinerante neste sábado (09), uma realização do Governo do Pará que leva serviços gratuitos de saúde do TerPaz para novas regiões, além daquelas de abrangência do programa. Até 26 de abril, os municípios de Tucumã, Xinguara, Conceição do Araguaia, Redenção, Cumaru, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Eldorado dos Carajás e São Geraldo do Araguaia também receberão as ações, no horário de 08h às 13h.

“Essa é uma estratégia que o Estado usou no ano passado, devido à Covid, e percebemos que há procura, no interior do estado, pelos serviços que já são oferecidos na Região Metropolitana de Belém pelo TerPaz. Ao todo, serão mais de 1.000 atendimentos ofertados por município”, detalha Alessandra Amaral, coordenadora do projeto pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Neste sábado, a ação será realizada em São Félix do Xingu, na Escola Estadual Carmina Gomes, no bairro da Liberdade. No local serão realizadas triagens com técnicos em enfermagem e enfermeiros; atendimentos médicos e odontológicos; realização de testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), sífilis e hepatites B e C.

“O propósito do governador Helder Barbalho e da Alessanda Amaral, coordenadora do projeto, é atender essas pessoas que não têm acesso a serviços de saúde e cidadania , então, nós viemos com esse propósito de proporcionar saúde e atendimento para moradores dessa região que muitas vezes não têm acesso a essas políticas”, ressaltou Renata Lobato, coordenadora de políticas públicas.

Também serão disponibilizadas vacinas contra Covid-19, Influenza e Tríplice Viral, além de farmácia para dispensação de medicamentos prescritos na ocasião. As equipes realizarão palestras educativas e preventivas de saúde bucal e escovação supervisionada. Para as pessoas com deficiência, cadastros serão feitos para recebimento posterior de cadeiras de rodas e emissão de carteiras de passe livre. A dona de casa, Edith Moreira, de 44 anos, é uma das beneficiadas, que se cadastrou para conseguir uma cadeira de rodas para o pai, de 82 anos, que está acamado no hospital municipal.

“Meu pai não tem mais locomoção e precisamos dessa cadeira de rodas. Ele está na cama e não pode andar mais, então essa cadeira será de grande ajuda. Agradeço mesmo essa ação do governo, do governador Helder Barbalho, que está sempre olhando para a população de São Félix do Xingu”, disse ela, que mora próximo à escola.

Na ação, o aposentado Raimundo Souza, de 62 anos, conseguiu dar entrada na documentação para conseguir a retirada da carteira de passe livre. “Essa ação é muito importante porque eu preciso me deslocar para Conceicão

Conceicão do Aragauia para realizar uma perícia médica e não tinha condições de ir, e aqui eu resolvi tudo muito rápido, então agradeço ao Governo do Estado”, disse ele, emocionado.

Serviço: Confira a agenda do TerPaz itinerante na região do Araguaia, sempre no horário de 08h às 13h, com atendimentos gratuitos.

10/04: Tucumã, na escola Geraldo Angelo Pereira. Endereço: Biquinha, Avenida Amazonas, s/n.

12/04: Xinguara, na escola Dom Luis de Moura Palha, situada na avenida Lauro Sodré, 920;

14/04: Conceição do Araguaia, na escola 14 de abril, situada na rua Intendente Amâncio Rêgo, 322. Centro;

16/04: Redenção, na escola Marcus Valério Barbosa, situada na avenida Jales Machado Neves, s/n;

18/04: Cumaru, na escola João Pinto Pereira, situada na avenida dos Estados, s/n. Centro;

20/04: Santana do Araguaia, na Escola de Ensino Técnico (Eetepa) de Santana do Araguaia, situada na rua Três, 5866-7146;

22/04: Santa Maria das Barreiras, na Casa de Tábua, situada na avenida Ayrton Senna, Distrito Casa de Tábua;

24/04: Eldorado dos Carajás, na escola Municipal de Ensino Fundamental Eldorado, situada na avenida Iguaçu, km 02, 113, Centro.

26/04: São Geraldo do Araguaia, na escola Macário Dantas, situada na avenida Firmino Costa, s/n.

Por Bruno Magno (CPH)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação