São Francisco de Assis: dia 04 de outubro é feriado municipal em Tailândia

Instituído pela lei de n° 168 de 25 de abril de 2005, o dia 04 de outubro é feriado municipal em Tailândia, nordeste do estado, em alusão a São Francisco de Assis, padroeiro católico do município.

Comércio

De acordo com o sindicato que representa o comércio em Tailândia, os estabelecimentos comerciais deverão estar fechados, já que não existe Convenção Coletiva com os representantes do empregados do setor, que permita a abertura.

Bancos

Apesar de não ser confirmado oficialmente pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), bancários ouvidos pelo Portal Tailândia, confirmaram que as agências do município não deverão abrir .

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não terá atendimento público nesta segunda-feira (03).

Escolas

Nas escolas públicas do município, e na rede privada de ensino não haverá aula.

Saúde

Postos de saúde não abrem. O que funciona são os serviços emergenciais, trabalhando semelhante ao regime de final de semana.

Serviços de limpeza

Serviços essenciais como coleta de lixo e limpeza da cidade, devem funcionar normalmente.

