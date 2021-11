São João do Araguaia será contemplado com sete pontes construídas pelo governo do Estado

O município de São João do Araguaia, localizado a sudeste paraense, será contemplado com a construção de sete pontes para a garantia da segurança da população e melhoria na fluidez do transporte de cargas. As obras serão executadas pela Secretaria de Transportes (Setran) após o fechamento de convênio celebrado pelo governador Helder Barbalho com a Prefeitura do município, em outubro deste ano.

As pontes que irão receber as intervenções em sua estrutura ficam sobre os córregos Cabeça Dantas, Ubá, Carneiro e Surubim e ligam a cidade com a área rural e assentamentos. Ivanilde Costa de Oliveira é uma das moradoras de São João e transita pela ponte do Ubá, que liga o município a três assentamentos da região. Ela conta a atual realidade que enfrenta e como a obra irá trazer segurança.

“O ruim é quando chove e enche tudo aqui, inclusive a ponte. Aí você quer passar por aqui e muitas vezes não consegue porque a água fica por cima e impede a travessia. Com essa ponte de concreto vai melhorar, vamos nos sentir mais seguros para atravessar”, disse Ivanilde Costa.

Turismo

São João do Araguaia está localizado a 58 km de Marabá, e a 440 km da capital, Belém. Atualmente, tem 14 mil habitantes. A cidade possui ainda praias que surgem no período de estiagem às margens do Rio Araguaia.

Ademar Ribeiro é produtor rural e residente há 51 anos do distrito de Apinagés, em São João do Araguaia, uma das localidades contempladas com as pontes de concreto. Ele conta como esse progresso estrutural pode estimular o turismo na cidade.

“É um sofrimento essa ponte. Apinagés tem um potencial turístico muito grande e falta infraestrutura. Com a chegada dessa ponte de concreto, além de melhorar o nosso trânsito e oferecer mais segurança, vai potencializar o nosso turismo”, relatou Ademar

“A situação da ponte está caótica, nós dependemos muito dela. Aqui temos muitos visitantes de Marabá e necessitamos ter um acesso digno. Mas a gente conta muito com o apoio desse governo e temos fé que vão fazer o melhor para os moradores”, contou Osvaldo José de Souza, fazendeiro na localidade.

Com um investimento de R $3 milhões, as obras vão garantir também melhorias em relação ao escoamento da produção, já que algumas das principais atividades do município são agropecuária e o extrativismo.

Mais investimentos

Em visita à cidade, em outubro deste ano, o governador Helder Barbalho ressaltou que o município vai ganhar uma nova agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) até o final de dezembro. Também adiantou que o Estado vai reconstruir e ampliar o Hospital Municipal de São João do Araguaia. Em breve, o município também deve receber pavimentação por meio do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”.

Texto: Lílian Guedes/Ascom Adepará

Por Lilian Guedes (ADEPARÁ)

Fonte: Agência Pará