São João é homenageado com grupos folclóricos e quadrilhas juninas no arraial de Belém

Os moradores de Belém celebraram o Dia de São João, 24 de junho, acompanhando na praça Waldemar Henrique o que há de melhor da cultura popular da cidade. Grupos de toada, Boi Bumbá e as quadrilhas juninas encantaram a noite de sábado dedicado ao santo junino e quem foi ao espaço participar do Tamo Junto e Misturado – Arraial de Belém aproveitou a festa.

A programação junina, iniciada no dia 15 deste mês e que segue até o próximo dia 30, é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultura de Belém (Fumbel).

Concurso – O primeiro dia da fase final do concurso de quadrilhas levou ao palco nove grupos juninos, que coloriram o Piano Palco com seus figurinos produzidos com cores fortes e brilhantes. O público lotou a arquibanca coberta e também a área ao lado do tablado.

A gerente de loja Michele Fernandes, de 30 anos, estava na expectativa de ver a quadrilha Tradição Junina, do bairro do Bengui. A jovem levou sua filha, a pequena Maria, de oito meses, para curtir desde cedo a festa de São João. “Estou gostando muito, vim ver a quadrilha que eu torço: a Tradição Junina. Aproveitei para trazer minha filha, que desde cedo já vai comemorar o São João”.

A autônoma Gisele Siqueira, de 38 anos, acompanhou pelo terceiro dia o arraial de Belém e destacou a organização e a beleza do concurso. “Gosto muito de acompanhar as quadrilhas. Estou adorando este ano, a estrutura está boa, com espaço à vontade para quem quer acompanhar a festa até sentado”.

Neste final de semana, a final da competição segue neste domingo, 25, com apresentação de 11 quadrilhas. No dia 30 de junho, serão conhecidas as dez primeiras colocadas, que serão premiadas.

Integrante da quadrilha Roceiros do Arrastapé, do distrito de Icoaraci, que se apresentou neste sábado, Marcos Azevedo, de 20 anos, ressaltou a confiança para o resultado final. “Hoje (sábado) foi uma dia especial para a nossa apresentação, por ser São João. Estamos com muita expectativa para resultado, pois fizemos o possível e tudo deu certo”.

Concha – O palco da Concha Acústica ocorreram as apresentações dos grupos da cultura popular paraense, como Boi Bumbá, pássaros juninos e grupos Parafolclórico Iaçá, Mapinguari e Muiraquitã.

A comerciante Wal Braga, de 53 anos, foi toda caracterizada para acompanhar a apresentação dos grupos na concha e celebrar a data simbólica, dedicada a São João. “Vim comemorar esse dia de São João com a nossa cultura popular. Adoro as toadas, os grupos, os bois”.

Serviço – O Arraial Tamo Junto e Misturado, da Prefeitura de Belém, segue neste domingo, 25, com concurso de quadrilhas e apresentações na Concha Acústica.

Domingo, 25 de junho:

Concurso de quadrilhas – Fase Final – Piano Palco

17h – Santa Luzia

18h – Tradição Junina

18h30 – Paraíso Junino

19h – Amor de um Mensageiro

19h30 – Moreninha da Campina

20h – Roceiros da Barão

20h30 – Sedução Ranchista

21h – Folguedos Anarriê

21h30 – Explosão Junina

22h – Império Junino

22h30 – Pipocando Junino

Concha Acústica

18h – 18h40 Boi Bumbá Luar do Marco

19h – 19h45 – Grupo de Carimbó Flor do Pará

20h00 – 20h45 Grupo de Toada Ayrakirã

21h05 – 22h00 Grupo Parafolclórico Mistura Regional

22h20 – 23h15 Balé Folclórico da Amazônia-Brasil

23h35 – 00h20 Conjunto de Carimbó Jurupari.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Armarilis Marisa