Oficial! Messi é jogador do Paris Saint-Germain

Messi é jogador do Paris Saint-Germain. Apenas cinco dias depois de deixar o Barcelona, o craque argentino foi confirmado como reforço para os parisienses

. Por meio das redes sociais, o PSG lançou um teaser pouco misterioso sobre o novo reforço. Em um vídeo de 12 segundos, os parisienses ilustram um chá mate com a bandeira da argentina, bolas de ouro, e Messi com a camisa da seleção argentina.

A saída de Messi do Barcelona aconteceu na última quinta-feira, dia 5 de agosto. O fim do ciclo do argentino na Catalunha não foi voluntário, e tanto o jogador, quanto o clube, fizeram questão de expor tal fato ao longo dos últimos dias. A razão da saída envolve um imbróglio financeiro junto à Liga Espanhola.

Minutos antes do PSG anunciar a contratação, Neymar também utilizou as redes sociais para comemorar a reedição da parceria com o argentino. “Juntos novamente”, disse o brasileiro, em uma foto em que aparece abraçado com Messi.

Nos tempos de Barcelona, Messi e Neymar disputaram juntos 171 partidas, e saíram vitoriosos 122 vezes. Entre as várias conquistas, os craques levantaram lado a lado os troféus do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões.

