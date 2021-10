São Paulo fica no 0 a 0 com o Cuiabá e chega ao 5º empate seguido no BR

O São Paulo empatou pelo quinto jogo seguido no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda (11), o Tricolor visitou o Cuiabá, na Arena Pantanal, e ficou no 0 a 0 em mais um jogo sem grande inspiração técnica dos comandados de Hernán Crespo. A equipe do Mato Grosso foi quem mais ofereceu perigo ao longo da partida, mas esbarrou no goleiro Tiago Volpi.

Desde o início do confronto, o Cuiabá apostou na compactação defensiva e nos contra-ataques em velocidade. Quando a tática deu certo, o São Paulo passou por apuros em seu sistema defensivo. Na metade do segundo tempo, o Tricolor chegou a dominar o meio de campo, mas pecou na falta de criatividade e acabou acertando apenas dois chutes ao gol em 90 minutos.

Em termos de classificação, o empate não foi bom para nenhuma das equipes. O Cuiabá alcança os 31 pontos, se mantém na 12ª colocação e não se aproxima da zona de classificação para a Copa Libertadores e nem se distancia do perigo de rebaixamento. O São Paulo ganha a posição do Ceará, sobe para 13º, mas segue em uma zona desconfortável na tabela do Brasileirão.

O melhor: Miranda

O experiente zagueiro são-paulino foi absoluto na partida: marcou, desarmou, organizou a saída de bola da equipe e comandou o Tricolor na Arena Pantanal.

Rigoni deixa o campo com problemas musculares

O técnico Hernán Crespo foi obrigado a mudar o ataque do São Paulo ainda no primeiro tempo. O atacante Rigoni sentiu dores musculares na posterior da coxa direita, alertou o banco de reservas e precisou ser substituído. O problema tem sido recorrente no Tricolor ao longo desta temporada.

Cuiabá oferece mais perigo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. O São Paulo apostou em um jogo de posse de bola e construção das jogadas, enquanto o Cuiabá depositou suas fichas na velocidade de seus atacantes. O time da casa acabou oferecendo mais perigo, sobretudo nos lances de contra-ataque, mas foi ineficiente para balançar a rede defendida por Tiago Volpi.

Blitz cuiabana

Enquanto Crespo manteve o mesmo time que encerrou o primeiro tempo, Jorginho sacou Clayson e colocou Felipe Marques na partida. O resultado foi uma pressão do Cuiabá, com seis finalizações em menos de 20 minutos. A resposta do São Paulo foi com uma bicicleta de Luciano, que parou nas mãos do goleiro Walter.

Crespo protege o São Paulo com mudanças

Com dificuldades para segurar o ímpeto ofensivo do Cuiabá, Crespo fez três mudanças com o objetivo de proteger mais o meio de campo e deixar a equipe menos exposta defensivamente. O argentino tirou Luan, Calleri e Gabriel Sara para colocar Liziero, Gabriel e Joao Rojas, No novo esquema, os pontas passaram a recuar um pouco mais e atrapalhar os contra-ataques do adversário.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 26ª, o Cuiabá volta a jogar na Arena Pantanal. Desta vez, contra o Sport, na próxima quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o São Paulo recebe o Ceará no estádio do Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 0x0 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data: 11/10/2021 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Jonathan Cafú, Auremir (Cuiabá); Igor Gomes e Marquinhos (São Paulo)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Camilo (Jonathan Cafú), Pepê (Rafael Gava) e Max; Clayson (Felipe Marques) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan (Liziero), Rodrigo Nestor (Benítez) e Gabriel Sara (Joao Rojas); Rigoni (Marquinhos), Luciano e Jonathan Calleri (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.

