São Paulo sai na frente do Inter no Brasileiro Feminino

O São Paulo saiu na frente do Internacional na briga por uma vaga nas semifinais da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira (16), as Soberanas derrotaram as Gurias Coloradas por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, no jogo de ida do confronto pelas quartas de final.

O duelo de volta será no domingo (22), às 11h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. O Tricolor se classifica com um empate. O Colorado tem de ganhar por dois ou mais gols de diferença no tempo normal para avançar. Caso o time gaúcho vença por um gol de saldo e iguale o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Mesmo fora de casa, o São Paulo criou as chances mais claras do primeiro tempo, especialmente no último terço da etapa, mas parou nas defesas de Vivi. Na principal intervenção da goleira colorada, aos 42 minutos, a atacante Gláucia dominou na entrada da área pela esquerda e chutou. A bola desviou na zagueira Sorriso e obrigou a camisa 1 do Inter a se esticar e desviar pela linha de fundo.

Na etapa final, as Soberanas abriram o marcador aos 12 minutos, após a zagueira Bruna Benites derrubar a meia Jaqueline na área. Gláucia cobrou a penalidade e converteu. O São Paulo ampliou aos 37, com um golaço de Duda. A meia da seleção brasileira avançou da intermediária, driblou a zagueira Isa Haas na entrada da área e soltou a bomba n