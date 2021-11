São Raimundo e Parauapebas ficam no empate sem gols no jogo de ida das quartas de final da Segundinha do Parazão

O Parauapebas Futebol Clube entrou em campo na tarde deste domingo, 7, diante do São Raimundo, pelo jogo de ida das quartas de final da Segundinha do Parazão. A partida foi realizada no Estádio Jader Barbalho, o Barbalhão, em Santarém, oeste do Pará. Apesar de ter mais chances que o adversário, o Gigante de Aço não conseguiu marcar e a partida terminou empatada em 0 a 0.

O jogo: Tudo igual no Estádio Barbalhão!

O PFC não se intimou por ser visitante e teve a primeira chance real de marcar. O meia Aleff recebeu passe na frente e chutou cruzado, a bola passou tirando a tinta da trave do goleiro Jader. O São Raimundo teve uma boa chance, quando após cobrança de escanteio, o zagueiro Caeté subiu de cabeça e a bola passou muito perto da meta do goleiro Dejair. No segundo tempo, o Gigante de Aço chegou em uma cobrança de falta de Bruno, Aleff desviou para o gol e parou na defesa do goleiro Jader.

O Gigante de Aço quase marcou, depois que Aleff fez grande jogada pela direita e chutou cruzado, o goleiro Jader rebateu para frente da área e a bola sobrou para Índio, que sozinho chutou para fora. O Parauapebas cresceu no jogo. Em outra jogada pela direita, Raçudo cruzou rasteiro para o chute de primeira de Cristian, o goleiro Jader fez milagre e salvou o Pantera. Placar final: São Raimundo 0 x 0 Parauapebas.

Com o resultado, o jogo ficou em aberto e as duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 11, às 18h, no Estádio José Raimundo Roseno Araújo, o Rosenão, em Parauapebas. Quem vencer avança para as semifinais da Segundinha do Parazão, se houver um novo empate entre as equipes, a decisão da vaga vai para as cobranças de pênaltis.

“Eu gostei da equipe e nós poderíamos ter vencido. Um pouco mais de capricho e tranquilidade para definir. Mas não temos de reclamar nada, nós enfrentamos um grande adversário, na sua casa. A única equipe invicta na competição é o São Raimundo, então tem que respeitar, e a gente vai tratar eles da mesma forma lá, mas óbvio, em casa, acredito que vamos ter o nosso torcedor acompanhando, acreditando e empurrando o time, nós vamos fazer uma grande partida”, avaliou Luís Carlos Cruz, técnico do Parauapebas.

Pela manhã, o Atlético Paraense encarou o Pedreira, no Estádio José Raimundo Roseno Araújo, o Rosenão, em Parauapebas, pelo jogo de ida das quartas de final da Segundinha do Parazão. As emoções ficaram para o segundo tempo, quando o Gigante da Ilha de Mosqueiro, conseguiu chegar ao gol, com lateral-direito Léo Rosa, que acertou um belo chute de primeira, de fora da área, e venceu o goleiro Jonh, aos 35 minutos. Placar final: Atlético 0 x 1 Pedreira.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 10, às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. O CAP terá que vencer por dois gols de diferença para buscar sua vaga para as semifinais, ou derrotar o adversário por um gol, e levar a decisão da vaga para os pênaltis. O Pedreira joga por um simples empate para avançar.

Resultados dos jogos de ida das quartas de final da Segundinha do Parazão:

Caeté 2 x 0 Pinheirense

São Raimundo 0 x 0 Parauapebas

Sport Real 0 x 1 Amazônia

Atlético 0 x 1 Pedreira

Por Fábio Relvas / Foto: Divulgação

Fonte: Blog Zé Dudu