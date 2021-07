São Raimundo “fecha” com técnico Osvaldo Monte Alegre para Segundinha 2021

Informação foi confirmada ao ge pelo próprio treinador que falou sobre expectativas no comando do Pantera

O São Raimundo já começou a colocar em prática o planejamento visando a disputa da Segundinha em 2021 e para isso, já “fechou” com o técnico que vai comandar a equipe. Osvaldo Monte Alegre está confirmado no Pantera.

A informação foi confirmada pelo próprio treinador, que contou ao ge sobre o planejamento para a temporada.

– Vamos trabalhar cedo, formar um time bom – contou Osvaldo.

O treinador contou que pretende avaliar atletas da região que vão participar de competições de base e amadoras.

– Vamos fazer um trabalho com tempo que é para poder avaliar os jogadores da região. Vamos trazer só jogadores que forem necessários mesmo, para as posições certas. Vamos trabalhar dois meses e meio antes da competição para fazer um time para subir. Nossa região tem muitos jogadores bons – completou Osvaldo.

Uma das competições que será observada pelo treinado Osvaldo Monte Alegre e demais integrantes da comissão técnica e diretoria do Pantera, é a Copa Norte que será realizada em Santarém no mês de julho.

O diretor do São Raimundo, Lenilson Almeida, também falou sobre os trabalhos que serão desenvolvidos pelo técnico Osvaldo Monte Alegre.

– Osvaldo vai estar avaliando todas as competições, iniciando com a Copa Norte. Vamos fazer também uma avaliação dos jogadores dessa competição que mais se destacarem. Também já existem algumas indicações que vamos avaliar futuramente – disse o diretor do Pantera.