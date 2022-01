Saque-aniversário do FGTS: Veja calendário de pagamentos

O saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) já está disponível para trabalhadores nascidos em janeiro. A retirada dos recursos vai até o final de março. O saque-aniversário é uma modalidade opcional e que permite, anualmente, que o trabalhador saque parte do saldo das contas ativas e inativas.

A Caixa Econômica Federal informou que mais 1,3 milhão de pessoas têm direito ao saque neste mês, em movimentação que pode chegar a R$ 1,9 bilhão.

O regulamento afirma que o trabalhador interessado no saque-aniversário deve manifestar a opção pela modalidade até o último dia do mês do seu aniversário, para que possa receber os valores no mesmo ano de adesão. A retirada, neste caso, pode ser feita até dois meses após o mês de aniversário.

A adesão é opcional e a escolha pode ser feita através do app FGTS, pelo site do FGTS e pelo internet banking da Caixa, não sendo necessária a presença em uma agência bancária.

Segundo informações do governo, mais de 88 milhões de trabalhadores têm contas vinculadas ao FGTS.

VEJA O CALENDÁRIO DE SAQUES EM 2022

– Nascidos em janeiro – saques de janeiro a março

– Nascidos em fevereiro – saques de fevereiro a abril

– Nascidos em março – saques de março a maio

– Nascidos em abril – saques de abril a junho

– Nascidos em maio – saques de maio a julho

– Nascidos em junho – saques de junho a agosto

– Nascidos em julho – saques de julho a setembro

– Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro

– Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro

– Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro

– Nascidos em novembro – saques de novembro de 2021 a janeiro de 2022

– Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2021 a fevereiro de 2022

