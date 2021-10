Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em junho

A sexta e penúltima parcela do auxílio emergencial pode ser sacada em espécie a partir desta segunda-feira (11) pelos beneficiários nascidos em junho. Os bancos abrem normalmente hoje e fecham nesta terça-feira, feriado de 12 de outubro.

Os recursos foram disponibilizados pela Caixa para o grupo no último dia 26 de setembro. Até então, o valor depositado na conta poupança digital apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas essenciais, boletos e realização de compras.

Além disso, os beneficiários também podem fazer transferências instantâneas entre bancos via Pix (exceto para contas de mesma titularidade).

O calendário de saque será retomado na quarta-feira (13), após o feriado de 12 de outubro, e vai até o dia 19. Já o pagamento em depósito da sétima e última parcela começará no dia 20 e prosseguirá até 31 de outubro, com resgate em dinheiro no período de 1º a 19 de novembro.

Os integrantes do Bolsa Família recebem o auxílio conforme o calendário habitual do programa. A sétima e última parcela será paga de 18 a 29 de outubro.

Fonte: R7