Saques do Renda Pará 500 e Renda Pará 400 terminam nesta terça, 27

Esta terça (27) é o último dia para saques do programa Renda Pará 500 e do Renda Pará 400 no Banco do Estado do Pará (Banpará).

Antes de ir ao banco, a recomendação é averiguar se o nome consta no cadastro enviado ao banco. A consulta pode ser feita em site na internet.

Nesta etapa, que contempla retardatários, poderão receber motoristas de aplicativo, taxistas e motofretistas (contemplados pelo Renda 500), e ainda ambulantes, catadores de recicláveis, feirantes e guardadores autônomos de veículos, com o Renda 400.

Até a última sexta (23), mais de R$ 16,7 milhões foram pagos a beneficiários do Renda Pará 500, alcançando 33.544; enquanto o “Renda 400” repassou mais de R$ 4 milhões para 21.284 pessoas, segundo o governo estadual.

Os dois programas são estratégias adotadas pelo Governo do Pará destinadas a amenizar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19, principalmente entre as categorias mais vulneráveis no cenário da crise sanitária.

A lista com os nomes dos beneficiados foi organizada pelo governo, com nomes dos motoristas credenciados enviados por prefeituras, sindicatos, empresas de aplicativos e pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon).