Sargento da PM e genro são mortos na madrugada deste domingo em Cametá

Um sargento da Polícia Militar e seu genro foram mortos na madrugada deste domingo no município de Cametá, nordeste do Pará. De acordo com testemunhas as duas vítimas estariam em uma aniversário, quando um carro de aproximou e efetuou vários disparos contra o sargento, mas o genro também acabou sendo atingido não resistido e um sobrinho do PM também foi ferido e levado para o hospital.

Ainda segundo as testemunhas, a PM teria encontrado os suspeitos e houve uma troca de tiros. Outras duas pessoas suspeitas na participação da morte do sargento e do seu genro foram mortas.

O Instituto Médico Legal confirmou na manhã do último domingo (27) o pedido de remoção dos corpos do sargento José do Socorro Pinto da Costa e de Roselino do Carmo Rodrigues genro do PM.

Fonte: G1 Pa — Belém