Sargento da PM é morto em assalto à própria residência em Santa Izabel do Pará￼

Um Sargento da Polícia Militar do Pará foi morto a tiros na noite da quinta-feira (18), em Santa Izabel, região metropolitana de Belém.

Segundo a PM, o agente foi morto com tiro durante um roubo ao sítio em que morava, na zona rural do município.

Uma operação policial foi iniciada para identificar e prender os suspeitos. Os agentes da PM iniciaram a Operação Alcatraz.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a morte do sargento e informou que “unidades do Comando de Missões Especiais e do Comando de Policiamento Regional III dão apoio à ação. O Centro de Atenção Psicossocial da PM (Ciap) presta assistência à família do policial militar”.

A Polícia Civil informou que investiga, por meio da Divisão de Homicídios (DH), a morte do agente de segurança e que diligências estão sendo realizadas para dar celeridade na identificação e localização dos responsáveis pelo crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: g1 Pará — Belém