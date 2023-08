Vídeo: Sargento da PM é vítima de atentado a bala em Marituba. Bandidos fugiram.

O sargento Jailson, lotado no 30º Batalhão de Polícia Militar, em Ananindeua, sofreu um atentado a bala na manhã desta quarta-feira, 02, quando arrumava seu carro na porta de casa, no bairro Decoville, em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém. A vítima teria recebido ao menos cinco disparos, um dele em órgãos vitais, tendo sido socorrido por sua esposa e levado a um hospital, onde se encontra internado em estado grave.



Os criminosos chegaram em um automóvel de cor branca, modelo Chevrollet Onis. Três deles, bem vestidos, desceram e foram logo disparando contra o militar, que, inicialmente, tentou se esconder atrás da porta do carro e, em seguida, saiu correndo, sendo perseguido e atingido a bala. Os bandidos, em ato contínuo, fugiram em alta velocidade rumo ao conjunto residencial Albatroz.



“(…)Peguei vários tiros aqui em Marituba, na frente de casa. Me ajuda, me ajuda. Estou indo para o Urgência e Emergência (HMUE)”, disse o miliciano por meio das redes sociais. As imagens do ataque foram compartilhadas pelas redes sociais.



Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a vítima se encontra internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência; que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e que policiais do 21º Batalhão estão fazendo incursões na área em busca dos criminosos.

Por Roberto Barbosa

Foto e Vídeo Reprodução