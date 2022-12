Sargento PM é atropelado durante blitz e o estado dele é grave em Oriximiná

Janilson de Souza de 46 anos, conhecido como Sargento D. Souza, do 41° Batalhão de Polícia Militar – BPM, foi atropelado por uma caçamba durante uma blitz realizada no município de Oriximiná, no oeste do Pará. A blitz acontecia na manhã desta quinta-feiram 15, na Rodovia PA-254, altura da entrada para o aeroporto da cidade.

A vítima e a guarnição do 41°BPM faziam a barreira para capturar suspeitos armados que realizariam crimes na região, quando um condutor em uma caçamba, que era alugado para uma empresa, tentou para na barreira e acabou atropelando o sargento.

A equipe de agentes da Defesa Civil de Oriximiná, juntamente com o SAMU, foram acionados para atender a ocorrência. O policial ficou gravemente ferido, teve duas paradas cardíacas, mas os médicos conseguiram reanimá-lo. Agora, o policial se encontra internado no hospital municipal de Oriximiná.

O condutor da caçamba foi levado para a delegacia de Polícia Civil do município para ser ouvido em depoimento, depois do que, foi posto em liberdade.

Imagem: Reprodução