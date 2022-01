Sargento que ateou fogo na própria casa estava em surto psicótico, diz PM

O policial militar Rosimar Cordeiro da Silva foi preso, na noite da última quarta-feira (19), depois de atear fogo na própria casa, no município de Santa Bárbara, município que faz parte da região metropolitana de Belém. Acionadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM), responsável pelo policiamento no município, e do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), unidade que o sargento está lotado, atuaram na ocorrência.

Em comunicado enviado à reportagem, a Polícia Militar informou que Rosimar estava em surto psicótico. “Foi contido pelos agentes e conduzido para receber atendimento especializado em Belém. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para conter o incêndio, que atingiu apenas a casa do militar. Um oficial psicólogo do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (CIAP) foi até o local para prestar apoio ao militar e seus familiares”, diz a nota da PM.

Fonte O Liberal