Sasha e João Figueiredo visitam Luciano Szafir em hospital no Rio

Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, fizeram uma nova visita ao pai da modelo, Luciano Szafir, na noite deste domingo (11), no Hospital Copa Star. O ator está internado desde o dia 22 de junho por complicações da covid-19.

Horas antes, o artista compartilhou um vídeo em seu perfil para tranquilizar os fãs quanto ao seu estado de saúde. “Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que estou vivo, para agradecer”, disse ele. Na legenda da gravação ele escreveu: “Fé em Deus sempre”.

Nas redes sociais, João Figueiredo contou que o sogro não está mais com covid-19, por isso pode receber visitas dos familiares. “O Luciano não está mais com covid. O CTI que ele se encontra não é mais covid. Atualmente. Ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento durante a época que estava com covid. Enquanto ele estava com covid, estávamos impedidos de visitá-lo.”