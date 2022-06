Sasha e marido acionam Justiça contra empresa de pirâmide

Sasha Meneghel e seu marido, João Figueiredo, acionaram a Justiça contra a empresa Rental Coins. Eles decidiram mover uma ação após não conseguirem reaver um dinheiro investido. As informações são do portal Metrópoles.

A empresa, que é de Curitiba, Paraná, capta investidores do Brasil e oferece rendimentos fixos ao mês com a suposta locação de criptomoedas.

Segundo um documento, João e Sasha querem reparação por danos materiais e morais por causa de uma suposta fraude aplicada pelo grupo econômico, que teria utilizado uma “sofisticada cadeia de subterfúgios para constituir pirâmide financeira e aplicar golpe nos autores”.

A ação é acompanhada pelo juiz Erick Antônio Gomes da 14ª Vara Cível de Curitiba do Tribunal de Justiça do Paraná. O investimento inicial do casal teria sido de R$ 50 mil. Além disso, eles teriam feito outros dois contratos com um aporte de mais de R$ 1.267.000.

Davi Zocal dos Santos, agente de investimentos da Rental Coins, é acusado de “abuso da confiança e da fé religiosa”, uma vez que conheceu Sasha e João em uma igreja evangélica. Por meio de Davi, o casal teria sido apresentado ao dono da empresa, Francisley Valdevino da Silva.

Fonte: Pleno News