Sasha e marido curtem carnaval com Bruna Marquezine, na Bahia

A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, foi vista no carnaval de Salvador (BA) ao lado do marido, o cantor ex-gospel, João Guilherme. O casal estava com a atriz Bruna Marquezine. As informações são do G1.

João Guilherme chegou ao Bloco da Anitta no início do percurso, ao mesmo tempo que a apresentadora Luciana Gimenez.

Para a festa, o marido de Saha escolheu um look formado por uma caça bege, boné e camisa branca com a frase “Aha, Claudia, senta lá”, dita por Xuxa durante um programa nos anos 80.

Depois, além de João, Bruna e Sasha Meneghel também foram vistas pulando e dançando ao som de Anitta.

