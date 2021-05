Sasha Meneghel encanta ao mostrar momentos especiais de seu casamento

Ao lado de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, a modelo surgiu radiante na cerimônia com João Figueiredo

Sasha Meneghel (22) encantou com novas fotos de seu casamento!

Nesta segunda-feira, 24, a modelo surpreendeu ao compartilhar cliques inéditos da cerimônia de união com João Figueiredo (20), que aconteceu em Angra dos Reis no sábado, 22.

“São tantos momentos que se eternizaram no meu coração…”, disse ela ao aparecer com os pais, Xuxa Meneghel (58) e Luciano Szafir (52) em uma das fotos.

O CASAMENTO

Sasha Meneghel e João Figueiredo trocaram alianças em uma cerimônia íntima na casa da família, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

No último dia, 14, a modelo compartilhou cliques de seu look cheio de estilo que usou durante seu casamento no civil. Em fevereiro, ela encantou com registros de seu noivado.

Confira: