Sasha Meneghel se casa com João Figueiredo: ‘Me casei com meu melhor amigo’

Com um vestido branco moderno e tênis, Sasha Meneghel se casou com João Figueiredo nesta sexta-feira, 14/5. Nas redes sociais, a estilista, filha de Xuxa, compartilhou fotos e escreveu uma mensagem.

“Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado 🤍 Promise to love and cherish you forever”, comentou ela no post, prometendo em inglês que vai sempre amar e cuidar do amado .

João, que a pediu em casamento em novembro do ano passado, respondeu nos comentários: “Vou te amar e te cuidar pra sempre. Eu encontrei o amor da minha vida, tão cedo. Que sorte a minha ❤️”

Os dois começaram a namorar em abril de 2020 e desde então faziam muitas declarações nas redes sociais. Em live recente, ela contou detalhes do namoro. Na ocasião, Sasha, de 22 anos, disse que conheceu o agora marido, de 21, na igreja que frequentam e que eles ficaram próximos em uma viagem missionária à Angola.

Veja mais fotos do casal

Fonte: GShow/ Fotos: Reprodução/Instagram