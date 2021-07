Saúde bucal: os idosos podem fazer clareamento dental?

É natural que quando se chega na terceira idade, os dentes apresentem alterações, principalmente na cor. Afinal a saúde bucal é afetada pela alimentação com pigmentos e com temperaturas elevadas o tempo inteiro, o que ocasiona a alteração de cor ao longo dos anos.

Em algumas situações, o clareamento dentário pode resolver o problema, mas a dúvida que surge é: idosos também podem realizar esse procedimento estético? E quanto a sensibilidade e o uso de próteses dentárias? Essas dúvidas serão sanadas pela empresária e cirurgiã dentista Luanna Coelho, da clínica odontológica Studio Del Dent.

Para começar, todos podem clarear os dentes e não há limite de idade. No entanto, a regra é clara, “Estar em bom estado de saúde bucal, sempre, assim podemos indicar não somente para os idosos, mas para todos da vida adulta. Embora o clareamento não agrida o dente, a substância penetra por partes sensíveis e com vida, podendo desencadear uma hipersensibilidade que antes o indivíduo não tinha”.

A doutora também pontua que nos atuais consultórios há materiais disponíveis para evitar ao máximo o desconforto para o idoso. “Existem várias manobras para proteger a gengiva e evitar a sensibilidade exagerada ao ingerir alimentos ácidos e térmicos acentuados, sendo os principais: Laserterapias, protetores de silicones, produtos que contém compostos que combatem a sensibilidade e sessões de fluorterapia”, disse.

Com a ajuda da dentista, abaixo elencamos as situações em que o clareamento não é recomendado para os idosos. Os empecilhos são:

1) Quando há uso de próteses totais removíveis e fixas: As próteses não são clareáveis, pois não são um composto vivo e passível de interação química, se possui uma cor quando foi confeccionada, terá a mesma cor após uma tentativa de clareamento.

2) Fluorose dentária: São manchas brancas e opacas nos dentes. Em casos mais acentuados, podem sobressair ainda mais as manchas brancas, pois o esmalte do dente (camada mais externa e visível) recebe totalmente o material que faz a ação do clareamento, não conseguimos separar o ácido clareador de esmalte sem as manchas e ele do esmalte com as manchas, resultando no clareamento total do dente, evidenciando ainda mais as regiões que já tinham a cor opaca ou branca dependendo do caso clínico, tendo resultados que o cliente não espera, como evidenciação das manchas.

3) Trincas no esmalte: Rachadura que aparece no dente, podendo ter uma pequena extensão e profundidade, ou ser mais grave, atingindo o dente inteiro e também os seus tecidos internos, desencadeando desconfortos e até mesmo hipersensibilidades por facilitar a penetração do agente clareador em compartimentos internos do dente.

4) Bruxismo severo: O bruximo severo por si só sem o tratamento adequado, desencadeia sensibilidades e desgastes dentários, assim um dente que possui cicatrizes causadas pelo bruxismo, podendo fragilizar o estado de saúde dos mesmos, não está apto para receber o clareamento para não termos um aumento dos sintomas causados pelo bruxismo.