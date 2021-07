Saúde de Jacundá vacina moradores com mais de 25 anos contra a covid-19

A vacina contra a covid-19 começa a ser aplicada no público com 25 anos de idade acima no município de Jacundá, região Sudeste do Pará. O anúncio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) animou quem busca a primeira dose do imunizante.

A vacinação começou ontem, quinta-feira (30), tanto para portadores de comorbidades quanto sem comorbidades. Segundo a SMS, a vacinação acontece no Setor de Imunização e postos de saúde. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

O município de Jacundá recebeu do Ministério da Saúde o total de 23.245 doses do imunizante contra o covid-19. Desse total foram aplicadas 18.222, tanto a primeira quanto a segunda, totalizando uma cobertura vacinal de 78%. E está na segunda dose o problema da equipe da SMS. “Estamos buscando a população imunizada com a primeira dose para receber a segunda dose”, afirma a coordenadora da Vigilância em Saúde, Lícia Souza.

A Secretaria de Saúde divulgou na noite de quarta-feira, 28, boletim epidemiológico que traz as informações atualizadas sobre a doença no município jacundaense. Um total de 2.272 casos confirmados e 71 mortes foram registrados em Jacundá, que tem 2.106 moradores recuperados. Até às 21h de ontem havia dois leitos ocupados com pacientes doentes pelo novo coronavírus.

Por: Antonio Barroso

Fonte: Blog Zé Dudu