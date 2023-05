Saúde mental será debatida nos hospitais Galileu e Materno-Infantil de Barcarena

Quem cuida dos outros também precisa ser cuidado e acolhido. Por isso, na próxima semana os hospitais públicos Galileu, na Região Metropolitana de Belém, e Materno-Infantil, no município de Barcarena (Região de Integração Tocantins), vão incluir o tema na programação alusiva ao Dia da Enfermagem e do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio.

Nos dias 24 e 25 de maio (quarta e quinta-feira), a iniciativa deve reunir os 110 técnicos de enfermagem e 43 enfermeiros do Hospital Materno-Infantil de Barcarena “Dra. Anna Turan” (HMIB). Após a abertura, na manhã do dia 24, os profissionais da unidade terão à disposição atividades como pilates, serviços de estética e palestras com psicólogos, fonoaudiólogos e representantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Ética na profissão, cuidados com a saúde, comunicação eficaz e saúde mental estão entre os temas a serem abordados.

“Deste modo, o profissional terá mais facilidade em lidar com as intercorrências no ambiente hospitalar e no seu dia a dia, podendo ser e se tornar um profissional equilibrado e capaz de tomar as melhores decisões possíveis, administrando suas próprias emoções e sabendo usá-las a seu favor”, explica Kérina Quaresma, gerente Assistencial do HMIB.

Inteligência emocional – Entre os dias 25 e 26 (quinta e sexta-feira), os 146 técnicos de enfermagem e 51 enfermeiros que atuam no Hospital Galileu participarão de uma série de atividades, incluindo momentos de relaxamento e estética, palestras e dinâmicas com coach e enfermeiros, entre eles Wellingthon de Abreu Munhoz. “Nesses dias, irei abordar um tema de suma importância para os profissionais da saúde, que é sobre inteligência emocional, a qual se concentra no desenvolvimento da capacidade de identificar, compreender e gerenciar emoções em si mesmo e nos outros. Isso envolve habilidades como autoconsciência emocional, regulação emocional e empatia. A ideia é que as pessoas possam melhorar seus relacionamentos, o desempenho no trabalho e o bem-estar emocional geral”, antecipa o palestrante.

Os Hospitais Galileu e Materno Infantil de Barcarena mantêm atendimento 100% gratuito, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São unidades do Governo do Pará administradas pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Texto: Ascom/Hospital Galileu

Fonte: Agência Pará/Foto: Arquivo/Agência Pará