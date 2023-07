Saúde Ocular: especialista do CIIR destaca a importância de cuidar dos olhos 

Nesta segunda-feira (10), é lembrado o Dia Mundial da Saúde Ocular, cuja intenção de alertar pessoas para a importância da prevenção e diagnóstico de doenças oculares, que podem levar à perda da visão, caso não tratadas pecocemente. O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, oferta diariamente o serviço em saúde pública para os olhos destacando o compromisso com a qualidade de vida da população paraense.

As principais causas de cegueira em adultos são a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Entre as crianças, os maiores causadores da perda de visão são: infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A OMS estima que, até 2040, mais de 111 milhões de pessoas terão diagnóstico de glaucoma. No Brasil, a doença atinge mais de 900 mil indivíduos, segundo o Ministério da Saúde (MS). Ainda de acordo com a OMS, de 60% a 80% dos casos de cegueira, são evitáveis.

Para Maria Maeve, oftalmologista do CIIR, antes que os problemas de visão sejam percebidos, deve-se realizar consulta anual preventiva com o oftalmologista. “Sabe-se que 20% dos casos são irrecuperáveis. Por isso, é tão importante se preocupar com a prevenção. Isso precisa fazer parte da rotina das pessoas, desde a infância e estender por todas as fases da vida, a cada ano”.

Levando à risca a dica de saúde da profissional, Maria da Silva, de 53 anos, é uma dessas pessoas que realizam o exame de rotina para monitorar a saúde. Pela primeira vez em atendimento no CIIR na especialidade, a moradora de Belém pontua que mapear o corpo garante vida longa.

“Sempre tive o cuidado de realizar exames de rotina para mapear minha saúde. Eu realizo consultas com outras especialidades e aproveitei, desta vez, para pedir encaminhamento ao oftalmologista. Será a minha primeira consulta aqui no CIIR, nesta especialidade, e pretendo continuar, porque gostei muito do atendimento além de ser benéfico a uma vida longa. Antes de entrar no consultório, realizei exame para chegar à consulta já com o resultado ao médico para verificar se há algo alterado em minha visão. Por enquanto, é necessário somente usar óculos de grau”.

Em 2022, o CIIR proporcionou 3.393 consultas oftalmológicas. Neste ano, de janeiro a junho, a instituição já ofertou cerca de 1.500 atendimentos na especialidade.

Cuidados – A médica oftalmologista do CIIR pontua pontos importantes de prevenção durante as férias escolares. De acordo com a profissional, a aglomeração de pessoas em praias ou piscinas favorece “aos surtos de conjuntivites que são comuns nesse período. Portanto, devemos sempre lavar as mãos com água e sabão se for manusear os olhos e mergulhar com os olhos sempre fechados”.

Após o banho de mar ou piscina, os olhos costumam ficar irritados. “Para isso, recomendamos que você peça ao seu oftalmologista um colírio lubrificante para ser utilizado assim que você sair da água. Outra recomendação é não coçar os olhos, evitando, assim, o risco de lesões por agentes que estejam na superfície ocular”, detalha.

Ainda, Maria Maeve destaca que quando for aplicado no rosto o protetor solar, a dica é: passar com cuidado para o produto não cair dentro dos olhos causando irritações e processos alérgicos.

“Não esquecendo também de usar óculos com filtro protetor UVA e UVB, de origem confiável, pois a exposição dos olhos ao sol, sem proteção adequada, por horas, pode acarretar aceleração da opacificação do cristalino (a catarata) ou a degenerações retinianas, doenças que podem levar ao diagnóstico de baixa visão, uma consequência a uma causa que na maioria das vezes é tratável, quando diagnosticada precocemente”, alerta.

Os usuários que utilizam lentes de contato devem sempre lembrar de manter os olhos fechados na hora de mergulhar na água, porque se abrir os olhos dentro da água, facilita irritação e contágio de doenças infecciosas. Na água das piscinas é muito comum ter grandes quantidades de cloro, resíduos de terra, areia que podem irritar os olhos, somado ao fato que vírus e bactérias são transmitidos facilmente por intermédio da água.

“Quando chegar em casa, retirar as lentes e deixá-las na solução de higiene própria para elas, ressaltando ainda, a existência de lentes descartáveis com proteção UV, que oferecem menos riscos de contaminações, de uso diário, que é o ideal para esportes aquáticos. Outra opção, são os óculos específicos para mergulho, que permitem a vedação total”, finaliza.

Referência – O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço – O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações: (91) 4042.2157 /58 /59.

