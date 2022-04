Saúde tem nova ordem de serviço autorizada em Ananindeua

Foi assinada na última quarta-feira, 13, pelo prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos­ assinou, a ordem de serviço para dar inicio a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde do Aurá. Será realizada, além da obra física, a urbanização e adequação dos ambientes para atender pessoas com necessidades especiais (PNE).



O prefeito destacou as obras e serviços que a Prefeitura tem realizado e ratificou o compromisso com a população de reformar todas as unidades de saúde, até o fim de seu mandato.



“Quem anda do lado sul da BR percebe o carinho que a gente está tendo, mas acima de tudo, eu acho que a gente conseguiu criar um sentimento bom, um sentimento de união e por meio da união do poder público com a sociedade civil, líderes comunitários, a gente pode construir um município melhor. Hoje assinamos mais uma ordem de serviço para reforma da UBS do Aurá”.



Ao todo, o município de Ananindeua conta com 62 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e, para garantir que a população tenha um atendimento adequado e humanizado, a gestão municipal te. trabalhado incansavelmente. Atualmente, encontram-se em obras de revitalização a UBS Helena Barra, UBS Pérola II e a UBS José Araújo. E 21 Unidades Básicas reformadas já foram entregues, além das duas Policlínicas, nos lados Sul e Norte.



Por enquanto, segundo o Dr Daniel, as unidades reformadas pela atual gestão municipal foram: UBS’s do Saré, Ananindeua Centro, Pedreirinha, Ariri, Nova Águas Lindas, Guajará I, Águas Brancas, Icuí, Heliolândia Rural, Curuçambá Rural, Roraima-Amapá, Nova Zelândia, Una, Águas Lindas, Jardim Nova Vida e Cidade Nova 4.



Além das UBS, a atual gestão municipal já reformou as UPA’s do Distrito Industrial e Marighela e entregou a Policlínica Doutor Carlos Guimarães, localizada na Cidade Nova 8, lado norte da BR-316 e a Policlínica Cleonisse Begot, em Águas Lindas, lado Sul.



Imagem: Ascom/PMA